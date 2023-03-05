Проценко взял "серебро" в прыжках в высоту на Евро в помещении

Украинский легкоатлет Андрей Проценко получил "серебро" в прыжках в высоту на чемпионате Европы в помещении в Стамбуле.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Сборная Украины по легкой атлетике выступила в последнем для себя финале на чемпионате Европы в помещении в Стамбуле.

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Финал с участием Проценко в мужских прыжках в высоту стал последним с участием украинцев. Перед ним Украина завоевала три медали, причем две – в женских прыжках в высоту: Ярослава Магучих защитила звание чемпионки Европы в помещении, тогда как Катерина Табашник впервые в карьере завоевала "бронзу" Евро.

В финал по итогам квалификации отобрались восемь прыгунов. Кроме Проценко, шансы попасть туда еще имел украинец Вадим Кравчук, однако он остановился на высоте 2.14 метра. Поэтому конкурентами 34-летнего Проценко стали поляк Норберт Кобельски, бельгиец Тома Кармой, швейцарец Лоик Гаш, итальянцы Кристиан Фалокки и Марко Фассинотти, голландец Дуве Амельс. А также немец Тобиас Потье, который стал вице-чемпионом Европы в прыжках на Евро-2022 на открытом воздухе.

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Проценко начал выступления в секторе с высоты 2.10 м, взяв ее, а также планку 2.15 м и 2.19 м с первой попытки. Именно на последней планке начали возникать проблемы у спортсменов: Лоик Гаш и Марко Фассинотти прекратили на ней выступления, не использовав ни одной из попыток.

Именно Проценко стал одним из двух прыгунов, которые взяли следующую планку 2.23 метра с первой попытки. Кроме него, это удалось бельгийцу Тома Кармой, а вот на этом этапе выступления прекратил другой итальянец Фалокки.

Впервые взять планку Проценко не удалось на высоте 2.26 метра - преодолел ее со второй попытки. Борьба между прыгунами продолжилась на планке 2.29 м, ведь все пять атлетов преодолели предыдущую высоту. А вот 2.29 м украинец единственным взял с первой попытки и вышел в лидеры.

Проценко был близок к тому, чтобы стать чемпионом по итогам высоты 2.29 метра. Однако сразу два прыгуна - Тома Кармой и Дуве Амельс взяли ее с последней попытки, установив новые личные рекорды в карьере. Тобиас Потье вместо этого перенес высоту на 2.31 м после двух неудачных попыток.

После того, как Потье не взял высоту 2.31 м, Проценко гарантировал себе медаль. И мог удержать само "золото" в случае, если бы Кармой и Амельс ее не взяли. Однако нидерландскому прыгуну удалось сделать это с национальным рекордом.

В секторе на высоте 2.33 м остались только Проценко и Амельс. Украинец имел лишь одну попытку, чтобы взять планку, однако ему это не удалось.

Амельс продолжил выступления после победы на высоте 2.33 м, однако после первой же неудачной попытки закончил соревнования.

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