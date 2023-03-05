Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Проценко взял "серебро" в прыжках в высоту на Евро в помещении

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 20:06
Проценко взял серебро в прыжках в высоту на Евро в помещении
Андрей Проценко на соревнованиях 5 марта, скриншот трансляции Суспільного

Украинский легкоатлет Андрей Проценко получил "серебро" в прыжках в высоту на чемпионате Европы в помещении в Стамбуле.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Сборная Украины по легкой атлетике выступила в последнем для себя финале на чемпионате Европы в помещении в Стамбуле.

Реклама:

Финал с участием Проценко в мужских прыжках в высоту стал последним с участием украинцев. Перед ним Украина завоевала три медали, причем две – в женских прыжках в высоту: Ярослава Магучих защитила звание чемпионки Европы в помещении, тогда как Катерина Табашник впервые в карьере завоевала "бронзу" Евро.

В финал по итогам квалификации отобрались восемь прыгунов. Кроме Проценко, шансы попасть туда еще имел украинец Вадим Кравчук, однако он остановился на высоте 2.14 метра. Поэтому конкурентами 34-летнего Проценко стали поляк Норберт Кобельски, бельгиец Тома Кармой, швейцарец Лоик Гаш, итальянцы Кристиан Фалокки и Марко Фассинотти, голландец Дуве Амельс. А также немец Тобиас Потье, который стал вице-чемпионом Европы в прыжках на Евро-2022 на открытом воздухе.

ВИДЕО ДНЯ

Проценко начал выступления в секторе с высоты 2.10 м, взяв ее, а также планку 2.15 м и 2.19 м с первой попытки. Именно на последней планке начали возникать проблемы у спортсменов: Лоик Гаш и Марко Фассинотти прекратили на ней выступления, не использовав ни одной из попыток.

Именно Проценко стал одним из двух прыгунов, которые взяли следующую планку 2.23 метра с первой попытки. Кроме него, это удалось бельгийцу Тома Кармой, а вот на этом этапе выступления прекратил другой итальянец Фалокки.

Впервые взять планку Проценко не удалось на высоте 2.26 метра - преодолел ее со второй попытки. Борьба между прыгунами продолжилась на планке 2.29 м, ведь все пять атлетов преодолели предыдущую высоту. А вот 2.29 м украинец единственным взял с первой попытки и вышел в лидеры.

Проценко был близок к тому, чтобы стать чемпионом по итогам высоты 2.29 метра. Однако сразу два прыгуна - Тома Кармой и Дуве Амельс взяли ее с последней попытки, установив новые личные рекорды в карьере. Тобиас Потье вместо этого перенес высоту на 2.31 м после двух неудачных попыток.

После того, как Потье не взял высоту 2.31 м, Проценко гарантировал себе медаль. И мог удержать само "золото" в случае, если бы Кармой и Амельс ее не взяли. Однако нидерландскому прыгуну удалось сделать это с национальным рекордом.

В секторе на высоте 2.33 м остались только Проценко и Амельс. Украинец имел лишь одну попытку, чтобы взять планку, однако ему это не удалось.

Амельс продолжил выступления после победы на высоте 2.33 м, однако после первой же неудачной попытки закончил соревнования.

Читайте также: Андрей Проценко вышел из оккупации и взял медаль ЧМ. "Будущее – это то, что с тобой: жена, дети и чемоданчик с вещами"

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
спорт
Персональная кукла Барби Харлан продана на аукционе за $10 400
Украинскую тяжелоатлетку Деху отстранили от ЧМ-2023 из-за допинга
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
Все новости...
Реклама: