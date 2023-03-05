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В Запорожье завершили разбирать завалы разрушенной многоэтажки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 21:31
разбор завалов в Запорожье, фото из Facebook Сергея Крука

Разбор завалов на месте разрушенной российским ракетным ударом многоэтажки в Запорожье завершен, погибло 13 человек.

Источник: глава ГСЧС Украины Сергей Крук в Facebook, ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Дословно Крук: "Запорожье. Разбор завалов разрушенной многоэтажки завершен. К сожалению, погибли 13 человек, из них маленький ребенок".

Детали: По состоянию на 15 часов управление ГСЧС в области сообщало, что коммунальные службы вывезли более 1034 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 103 жителям дома и родственникам пострадавших.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли четырех котов и собаку.

Из-под завалов дома спасатели деблокировали 13 погибших, из них 8-месячного ребенка.

Всего к работам было привлечено 110 сотрудников различных служб и 39 единиц техники, из них от ГСЧС - 63 спасателя и 19 единиц техники.

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Предыстория:

  • Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
  • Среди жертв ракетного удара по Запорожью – 8-месячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей.
  • В воскресенье утром стало известно, что количество жертв возросло до 13.

Темы: Запорожьеракетный ударГСЧС
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