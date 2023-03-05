В Запорожье завершили разбирать завалы разрушенной многоэтажки
Разбор завалов на месте разрушенной российским ракетным ударом многоэтажки в Запорожье завершен, погибло 13 человек.
Источник: глава ГСЧС Украины Сергей Крук в Facebook, ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области
Дословно Крук: "Запорожье. Разбор завалов разрушенной многоэтажки завершен. К сожалению, погибли 13 человек, из них маленький ребенок".
Детали: По состоянию на 15 часов управление ГСЧС в области сообщало, что коммунальные службы вывезли более 1034 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 103 жителям дома и родственникам пострадавших.
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли четырех котов и собаку.
Из-под завалов дома спасатели деблокировали 13 погибших, из них 8-месячного ребенка.
Всего к работам было привлечено 110 сотрудников различных служб и 39 единиц техники, из них от ГСЧС - 63 спасателя и 19 единиц техники.
Предыстория:
- Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
- Среди жертв ракетного удара по Запорожью – 8-месячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей.
- В воскресенье утром стало известно, что количество жертв возросло до 13.