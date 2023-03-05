Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове в модульном городке для переселенцев вспышка кишечной инфекции, 32 больных

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 20:54
Во Львове в модульном городке для переселенцев вспышка кишечной инфекции, 32 больных
иллюстративное фото львовского горсовета

На Львовщине в модульном городке для переселенцев произошла вспышка кишечной инфекции, заболело 32 человека, из них 21 ребенок.

Источник: директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Иванченко-Тимко в Facebook

Детали: Сначала во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с первичным диагнозом "Острая кишечная инфекция" были госпитализированы 11 человек, из них 9 детей до 17 лет, из числа внутренне перемещенных лиц, временно проживающих в модульном городке г. Львова.

Реклама:

Больные поступили с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, диарею в состоянии средней тяжести.

При активном осмотре медицинскими работниками проживающих в городке и при сборе эпиданамнеза выявлено еще 21 больного с легким течением, из них 12 детей до 17 лет. Данные больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении под наблюдением врачей одной из городских поликлиник г. Львова. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. Проведена дезинфекция помещений в городке. Эпидрасследование продолжается.

Всего заболело 32 человека, из них 21 ребенок до 17 лет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Львовздоровьепереселенцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Львов
Слишком много уверенной красоты: во Львове спорят об обнаженной женской скульптуре в Стрыйском парке
Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн
Во Львове обследуют все балконы домов
Последние новости
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
Все новости...
Реклама: