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Во Львове в модульном городке для переселенцев вспышка кишечной инфекции, 32 больных

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 21:54
иллюстративное фото львовского горсовета

На Львовщине в модульном городке для переселенцев произошла вспышка кишечной инфекции, заболело 32 человека, из них 21 ребенок.

Источник: директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Иванченко-Тимко в Facebook

Детали: Сначала во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с первичным диагнозом "Острая кишечная инфекция" были госпитализированы 11 человек, из них 9 детей до 17 лет, из числа внутренне перемещенных лиц, временно проживающих в модульном городке г. Львова.

Больные поступили с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, диарею в состоянии средней тяжести.

При активном осмотре медицинскими работниками проживающих в городке и при сборе эпиданамнеза выявлено еще 21 больного с легким течением, из них 12 детей до 17 лет. Данные больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении под наблюдением врачей одной из городских поликлиник г. Львова. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. Проведена дезинфекция помещений в городке. Эпидрасследование продолжается.

Всего заболело 32 человека, из них 21 ребенок до 17 лет.

Темы: Львовздоровьепереселенцы
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