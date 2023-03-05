Выборы в Эстонии: Партия реформ лидирует с большим отрывом

На парламентских выборах в Эстонии после подсчета 96% голосов со значительным отрывом лидирует Партия реформ.

Источник: эстонский национальный вещатель ERR

Детали: По данным издания, Партия реформ набирает 31,6% голосов (37 мандатов), консервативно-популистская партия EKRE – 16% (17 мандатов), Центристская партия – 14,7% (16 мандатов), партия Eesti 200 – 13,5% (14 мандатов).

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Далее следуют Социал-демократическая партия – 9,4% (9 мандатов) и Isamaa/Отечество – 8,3% (8 мандатов).

Другие партии, участвующие в выборах, не преодолевают 5% барьер, необходимый для прохождения в парламент.

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Напомним: В Эстонии 5 марта прошли выборы в парламент (Рийгикогу).