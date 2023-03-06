В Беларуси проводят обыски после сообщений о подрыве самолета А-50 – правозащитники

На фоне сообщений о подрыве самолета А-50 на аэродроме "Мачулище" в Беларуси силовики проводят обыски.

Источник: правозащитный центр "Вясна" в Telegram

Детали: Правозащитники сообщили, что обыски проходят у всех, кого "судили или наказывали по политическим административным статьям с 2020 по 2023 год". Обыски проводят сотрудники КГБ.

По предварительным данным правозащитников, известно о задержании не менее 10 человек, их после обысков отправляют в следственный изолятор КГБ.

Что этому предшествовало: