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В Беларуси проводят обыски после сообщений о подрыве самолета А-50 – правозащитники

"Украинская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 01:43
В Беларуси проводят обыски после сообщений о подрыве самолета А-50 – правозащитники
ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО МИНОБОРОНЫ БЕЛАРУСИ

На фоне сообщений о подрыве самолета А-50 на аэродроме "Мачулище" в Беларуси силовики проводят обыски.

Источник: правозащитный центр "Вясна" в Telegram

Детали: Правозащитники сообщили, что обыски проходят у всех, кого "судили или наказывали по политическим административным статьям с 2020 по 2023 год". Обыски проводят сотрудники КГБ.

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По предварительным данным правозащитников, известно о задержании не менее 10 человек, их после обысков отправляют в следственный изолятор КГБ.

Что этому предшествовало:

  • 26 февраля стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
  • Пул самопровозглашенного президента Беларуси продолжает утверждать, что с самолетом А-50 все в порядке и тот даже сопроводил самолет Александра Лукашенко, хотя мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог.

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Темы: Беларусьобыски
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