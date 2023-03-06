В Беларуси проводят обыски после сообщений о подрыве самолета А-50 – правозащитники
Понедельник, 6 марта 2023, 01:43
На фоне сообщений о подрыве самолета А-50 на аэродроме "Мачулище" в Беларуси силовики проводят обыски.
Источник: правозащитный центр "Вясна" в Telegram
Детали: Правозащитники сообщили, что обыски проходят у всех, кого "судили или наказывали по политическим административным статьям с 2020 по 2023 год". Обыски проводят сотрудники КГБ.
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По предварительным данным правозащитников, известно о задержании не менее 10 человек, их после обысков отправляют в следственный изолятор КГБ.
Что этому предшествовало:
- 26 февраля стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
- Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
- Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
- Пул самопровозглашенного президента Беларуси продолжает утверждать, что с самолетом А-50 все в порядке и тот даже сопроводил самолет Александра Лукашенко, хотя мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог.
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