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Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 04:59

С апреля странам Азии и Европы придется платить больше за нефть из Саудовской Аравии.

Источник: агентство Bloomberg

Детали: Как отмечает агентство, Саудовская Аравия дала понять, что "видит рост спроса на нефть в Азии и Европе, подняв цены на поставки сырой нефти в эти регионы".

Издание пишет, что многие эксперты предсказывают повышение цен на нефть до уровня 100 долл/баррель на фоне восстановления экономики Китая после отмены коронавирусных ограничений и замедления инфляции в других регионах мира.

"Контролируемая государством "Saudi Aramco" повысила большинство официальных цен для Азии на апрель. Главная для компании нефть сорта "Арабская легкая" стала дороже на 2,5 долл за средний региональный показатель и на 50 центов дороже, чем в марте", – говорится в материале.

"Цены для покупателей в США остались неизменными, а для клиентов в северо-западной Европе и Средиземноморье выросли на 1,30 долл за баррель", – добавляет Bloomberg.

Отмечается, что ценовые решения Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире, часто повторяют Ирак и Кувейт.

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Темы: нефтьКитайЕвропа
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