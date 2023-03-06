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Разведка Британии: РФ перебрасывает на фронт устаревшие Т-62 и БТР-50, у них множество уязвимых мест

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 09:30
Танк Т-62. Фото mil.in.ua

В ответ на потери тяжелой бронетехники российские военные перебрасывают в Украину устаревшую технику, имеющую множество уязвимых мест на современном поле боя.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Российские военные, в частности, продолжают использовать 60-летние основные боевые танки Т-62. Существует реальная возможность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, которая, как считается, является главным танковым соединением России, будут перевооружены на Т-62, чтобы восполнить прежние потери, говорится в сводке.

Ранее планировалось, отмечают в ведомстве, что 1-я гвардейская танковая армия получит основные боевые танки нового поколения Т-14 "Армата" в 2021 году.

В последние дни в Украине также впервые были обнаружены российские бронетранспортеры БТР-50, которые впервые поступили на вооружение в 1954 году, отмечает британская разведка.

С лета 2022 года около 800 Т-62 были сняты с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время.

Однако эти оба старинных типа машин будут иметь множество уязвимых мест на современном поле боя, включая отсутствие современной взрыво-реактивной брони, отмечает британское ведомство.

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Накануне в британской разведке рассказали, что российские резервисты идут в бой с саперными лопатами из-за нехватки оснащения.

Темы: Росcиявойнаразведка
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