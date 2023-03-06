Минобороны РФ уже 3 дня транслирует, что Шойгу якобы в Украине – говорят, был в Мариуполе

Минобороны России показало кадры якобы визита министра обороны РФ Сергея Шойгу во временно оккупированный Мариуполь – это уже третье подобное сообщение за последние 3 дня, призванное показать присутствие Шойгу в зоне боевых действий в Украине.

Источник: пресс-служба ведомства в Telegram, Telegram-канал "Мариуполь.Сопротивление"

Дословно Минобороны РФ: "Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса".

Шойгу в вертолете Скриншот из видео от 6 марта

Детали: Сообщается, что во временно оккупированном Мариуполе Шойгу якобы проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на новых стройплощадках.



Российский министр якобы посетил построенные "многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов".



Также российское министерство сообщило, что в Мариуполе оккупанты якобы строят "современный комплекс Федерального медико-биологического агентства России, новый жилой микрорайон из 6-ти девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детские сады".

5 марта Минобороны РФ заявило, что Шойгу "провел совещание с командующими группировок специальной военной операции" и что это проходило "в штабе объединенной группировки российских войск".

При этом 4 марта Минобороны РФ утверждало, что Шойгу якобы проинспектировал "передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении" и заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова.

Кадры из видео от 4 марта очень похожи на кадры с вертолета от 6 марта Скриншот из видео от 4 марта

Также сообщалось, что Шойгу вручил государственные награды оккупантам, которые воюют в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Российское оборонное ведомство не указывало, какие именно населенные пункты посещал Шойгу. В опубликованных видео Минобороны показало летящие вертолеты, затем Шойгу внутри вертолета, а потом несколько кадров Шойгу на фоне разрушенных домов.

Скриншот из видео от 4 марта

Все остальные кадры сняты в помещениях – в больнице и штабе – поэтому точно понять, где именно проходили эти сьемки невозможно.

Скриншот из видео от 6 марта

На видео, опубликованном 6 марта, также видно вертолет на фоне мариупольского аэропорта, но не показано, что их этого вертолета выходит Шойгу.

Скриншот из видео от 6 марта

Дальше несколько минут на видео показывают Шойгу на фоне станции МЧС.

По данным Telegram-канала "Мариуполь.Сопротивление", вертолет Шойгу зафиксировали в небе над Мариуполем 3 марта. Визит был очень коротким.

Сообщается, что маршрут Шойгу был "аэропорт Мариуполь – "Невский" и быстро обратно".

Сопротивление отмечает, что "де-факто смелости российского министра хватило только до знака в город".