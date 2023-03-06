Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Грецию прибыл 200-метровый корабль с военной техникой США, которая направится в Румынию и Болгарию

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 10:06

В греческий порт Александруполис в воскресенье прибыл корабль с американской военной техникой для дальнейшей транспортировки в Румынию и Болгарию

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 902.gr.

Американский корабль Liberty Pride доставил военную технику в порт Александруполис на севере Греции. Выгруженная в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет передана в Болгарию и Румынию, где в ближайшее время состоятся крупные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23.

Реклама:

200-метровый грузовой корабль пришвартовался в воскресенье утром и начал разгружать военное оборудование. Он прибыл в Александруполис из американского порта Чарльстон и отплывет в середине следующей недели.

Американский грузовой корабль является главным звеном в цепи снабжения войск НАТО в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс продлится до конца августа.

Несколько дней назад более 200 офицеров и гражданских лиц армии США прибыли в Александруполис для транспортировки военного оборудования.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, по данным греческих СМИ, в ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются транспортные суда для разгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, Балтийское море и, прежде всего, в соседние с Россией страны. "Порт будет заполнен вертолетными кораблями, танками, пушками, ракетами, многоцелевыми ракетными установками, всем, что может предложить самая современная военная промышленность", - говорится в сообщении.

После нападения России на Украину в феврале НАТО направила на восточный фланг Альянса дополнительные силы и средства, в том числе около 40 000 военнослужащих.

Темы: Грецияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Греция
War Speeches. Неделя беспокойства и дипломатических неудач для России
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
В Греции борются одновременно с десятками пожаров, самый сложный длится 10 дней
Последние новости
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
Все новости...
Реклама: