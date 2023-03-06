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В Грецию прибыл 200-метровый корабль с военной техникой США, которая направится в Румынию и Болгарию

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 11:06

В греческий порт Александруполис в воскресенье прибыл корабль с американской военной техникой для дальнейшей транспортировки в Румынию и Болгарию

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 902.gr.

Американский корабль Liberty Pride доставил военную технику в порт Александруполис на севере Греции. Выгруженная в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет передана в Болгарию и Румынию, где в ближайшее время состоятся крупные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23.

200-метровый грузовой корабль пришвартовался в воскресенье утром и начал разгружать военное оборудование. Он прибыл в Александруполис из американского порта Чарльстон и отплывет в середине следующей недели.

Американский грузовой корабль является главным звеном в цепи снабжения войск НАТО в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс продлится до конца августа.

Несколько дней назад более 200 офицеров и гражданских лиц армии США прибыли в Александруполис для транспортировки военного оборудования.

Кроме того, по данным греческих СМИ, в ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются транспортные суда для разгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, Балтийское море и, прежде всего, в соседние с Россией страны. "Порт будет заполнен вертолетными кораблями, танками, пушками, ракетами, многоцелевыми ракетными установками, всем, что может предложить самая современная военная промышленность", - говорится в сообщении.

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После нападения России на Украину в феврале НАТО направила на восточный фланг Альянса дополнительные силы и средства, в том числе около 40 000 военнослужащих.

Темы: Грецияоружие
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