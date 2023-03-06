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Австрийский генерал считает, что ВСУ удержат Бахмут в ближайшие дни и недели

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 12:32

Генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр считает, что Бахмут не падет в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире телеканала ntv.

"Похоже на то, что Украина сможет удержать Бахмут в течение следующих нескольких дней и недель", - сказал он.

Даже если украинцы все же выйдут из города, Гофбауэр не ожидает широкомасштабного российского наступления в регионе.

"Если Бахмут падет, я предполагаю, что, как и в последние несколько месяцев, мы, вероятно, не будем иметь в глубине российских войск, которые имеют достаточную подготовку, технику и силы для того, чтобы осуществить здесь полномасштабное наступление", - сказал генерал.

Британская разведка 4 марта сообщала, что украинская оборона города Бахмут на Донбассе находится под все более сильным давлением, в городе и его окрестностях идут интенсивные бои.

Темы: АвстрияБахмут
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