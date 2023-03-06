Россияне били по Козацкому из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов: есть раненая
Понедельник, 6 марта 2023, 12:21
Утром 6 марта российские войска обстреляли поселок городского типа Козацкое Новокаховской громады: пострадала женщина.
Источник: Херсонская областная военная администрация
Детали: Оккупанты били по поселку из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов.
Реклама:
Местная жительница получила ранение ноги. Бригада скорой помощи оперативно доставила женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Состояние раненой позволяет продолжать лечение амбулаторно.
Несколько домов в Козацком повреждены, но их хозяевам повезло избежать травм, отмечают в ОВА.
Дословно: "Армия РФ продолжает уничтожать чужие дома и воевать людьми, которые мирно живут на родной земле".
ВИДЕО ДНЯ