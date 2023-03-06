Россияне били по Козацкому из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов: есть раненая

Утром 6 марта российские войска обстреляли поселок городского типа Козацкое Новокаховской громады: пострадала женщина.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Детали: Оккупанты били по поселку из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов.

Местная жительница получила ранение ноги. Бригада скорой помощи оперативно доставила женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Состояние раненой позволяет продолжать лечение амбулаторно.

Несколько домов в Козацком повреждены, но их хозяевам повезло избежать травм, отмечают в ОВА.

Дословно: "Армия РФ продолжает уничтожать чужие дома и воевать людьми, которые мирно живут на родной земле".