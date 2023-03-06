Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне били по Козацкому из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов: есть раненая

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 марта 2023, 12:21

Утром 6 марта российские войска обстреляли поселок городского типа Козацкое Новокаховской громады: пострадала женщина.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Детали: Оккупанты били по поселку из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов.

Реклама:

Местная жительница получила ранение ноги. Бригада скорой помощи оперативно доставила женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Состояние раненой позволяет продолжать лечение амбулаторно.

Несколько домов в Козацком повреждены, но их хозяевам повезло избежать травм, отмечают в ОВА.

Дословно: "Армия РФ продолжает уничтожать чужие дома и воевать людьми, которые мирно живут на родной земле".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Херсонская область
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада
Последние новости
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
Все новости...
Реклама: