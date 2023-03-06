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Украинцев предупреждают о возможных перерывах в пропуске на границах с тремя странами ЕС

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 марта 2023, 13:45
Украинцев предупреждают о возможных перерывах в пропуске на границах с тремя странами ЕС
фото ГПСУ

Во вторник 7 марта из-за обновления информационных систем ЕС возможны технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Важная информация для граждан, которые планируют пересекать границу со странами ЕС. Просим учесть эту информацию при планировании поездки".

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Детали: Пограничники уточняют, что в странах ЕС планируется обновление информационных систем, используемых в пограничном контроле на внешних границах.

В связи с этим 7 марта 2023 года с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.

Темы: Пограничная службаЕС
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