Дело о гибели военного на границе с Беларусью расследует ГБР, проводятся экспертизы
Понедельник, 6 марта 2023, 14:39
Гибель 33-летнего военнослужащего теробороны Волыни Сергея Панасюка на украинско-белорусской границе расследует Государственное бюро расследований.
Источник: Бюро в комментарии УП
Детали: Как уточнили УП в ГБР, которое сейчас проводит соответствующее расследование, дело поступило от полиции в конце прошлой недели. Обстоятельства гибели военного еще устанавливаются.
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Дословно: "Работники ТУ ГБР во Львове проводят расследование гибели военнослужащего на украино-белорусской границе. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил несения боевого дежурства (ст 420 УК Украины). Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства трагедии".
Предыстория:
- 27 февраля стало известно, что на украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий теробороны Волыни Сергей Панасюк, а обстоятельства его смерти расследуются.
- Сообщалось, что военный погиб на рассвете 25 февраля, но обстоятельства произошедшего неизвестны.
- Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны стал в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.
- В соцсетях появилась непроверенная информация о якобы вражеском обстреле со стороны Беларуси. Пограничный комитет РБ отрицал, что с их стороны велась стрельба.
- К "Украинской правде" обратились родственники погибшего и сообщили, что подразделение, в котором служил Панасюк, внезапно перевели под Бахмут. У родных возникли подозрения, что это связано с тем, что правду об обстоятельствах смерти солдата хотят скрыть. В ВСУ на запрос УП заверили, что передислокация является плановой.
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