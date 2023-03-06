Дело о гибели военного на границе с Беларусью расследует ГБР, проводятся экспертизы

Гибель 33-летнего военнослужащего теробороны Волыни Сергея Панасюка на украинско-белорусской границе расследует Государственное бюро расследований.

Источник: Бюро в комментарии УП

Детали: Как уточнили УП в ГБР, которое сейчас проводит соответствующее расследование, дело поступило от полиции в конце прошлой недели. Обстоятельства гибели военного еще устанавливаются.

Дословно: "Работники ТУ ГБР во Львове проводят расследование гибели военнослужащего на украино-белорусской границе. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил несения боевого дежурства (ст 420 УК Украины). Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства трагедии".

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