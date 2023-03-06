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Дело о гибели военного на границе с Беларусью расследует ГБР, проводятся экспертизы

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 марта 2023, 15:39
Дело о гибели военного на границе с Беларусью расследует ГБР, проводятся экспертизы
КОЛЛАЖ "СУСПІЛЬНОГО"

Гибель 33-летнего военнослужащего теробороны Волыни Сергея Панасюка на украинско-белорусской границе расследует Государственное бюро расследований.

Источник: Бюро в комментарии УП

Детали: Как уточнили УП в ГБР, которое сейчас проводит соответствующее расследование, дело поступило от полиции в конце прошлой недели. Обстоятельства гибели военного еще устанавливаются.

Дословно: "Работники ТУ ГБР во Львове проводят расследование гибели военнослужащего на украино-белорусской границе. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил несения боевого дежурства (ст 420 УК Украины). Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства трагедии".

Предыстория:

  • 27 февраля стало известно, что на украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий теробороны Волыни Сергей Панасюк, а обстоятельства его смерти расследуются.
  • Сообщалось, что военный погиб на рассвете 25 февраля, но обстоятельства произошедшего неизвестны. 
  • Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны стал в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.
  • В соцсетях появилась непроверенная информация о якобы вражеском обстреле со стороны Беларуси. Пограничный комитет РБ отрицал, что с их стороны велась стрельба.
  • К "Украинской правде" обратились родственники погибшего и сообщили, что подразделение, в котором служил Панасюк, внезапно перевели под Бахмут. У родных возникли подозрения, что это связано с тем, что правду об обстоятельствах смерти солдата хотят скрыть. В ВСУ на запрос УП заверили, что передислокация является плановой.

Темы: войнаГБР
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