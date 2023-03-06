В парламент Эстонии проходит рекордное количество женщин

В парламент Эстонии следующего созыва войдет 30 депутатов-женщин - больше, чем в любом предыдущем созыве.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Больше всего депутаток будет от Партии реформ - женщинами являются 13 из 37 членов, которые проходят в законодательный орган.

В рядах либералов "Эстония 200" в Рийгикогу проходят пять депутаток, центристов и социал-демократов - по четыре, правопопулистов EKRE - три, Isamaa - одна.

На выборах 2015 года в парламент Эстонии прошли 24 женщины, в 2019 году - 28. В первом парламенте независимой Эстонии в 1919-20 годах было девять депутатов.

Также выборы 2023 года установили рекорд электронного голосования - доля голосовавших онлайн впервые превысила 50%.

Существование онлайн-голосования и особенности процедуры привели к тому, что почти до последнего момента подсчета голосов лидировала правопопулистская EKRE, а после добавления электронных голосов картина радикально изменилась - на победу Партии реформ действующего премьера Каи Каллас.

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Подробно об этом читайте в статье Е-выборы против популистов: как интернет-голосование в Эстонии закрепило поддержку Украины.