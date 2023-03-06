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Украинские военные уничтожили российскую ДРГ на лодках: минус 18 оккупантов

Евгений КизиловПонедельник, 6 марта 2023, 14:46
Украинские военные уничтожили российскую ДРГ на лодках: минус 18 оккупантов
фото ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны юга ликвидировали 18 членов российской диверсионно-разведывательной группы, которые передвигались на моторных лодках возле Херсона.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "В районе Большого Потемкинского острова (вблизи Херсона - УП) по известному всему миру курсу отправлены 3 переоборудованных оккупантами гражданских моторных лодки, вместе с ДРГ. 18 рашистов демилитаризованы".

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Детали: Кроме того, говорится в сообщении, ракетно-артиллерийские подразделения Украины, выполняя огневые задачи по тщательно выверенным координатам, уничтожили три зенитно-ракетных комплекса, две единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье, два наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

Темы: ХерсонвойнаРосcия
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