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На Николаевщине на минах подорвались 4 человека: есть погибший и раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 марта 2023, 19:11
На Николаевщине на минах подорвались 4 человека: есть погибший и раненые
Фото с Telegram Шайхета

В Николаевской области в понедельник один человек погиб и трое получили тяжелые ранения в результате подрыва на минах.

Источник: начальник областной полиции Сергей Шайхет в Telegram

Прямая речь: "В селе Зеленый Гай Витовского района двое мужчин приехали осмотреть поле, чтобы начать его обрабатывать. Непосредственно на самом поле они нашли вражескую мину. Один из мужчин решил ее собственноручно обезвредить - опасная находка сдетонировала".

Детали: Он добавил, что от полученных телесных повреждений 56-летний мужчина погиб на месте, а 37-летнего местного жителя, с многочисленными минно-взрывными травмами и осколочными ранениями нижних конечностей доставили в больницу.

Кроме того, как сообщил Шайхет, в тот же день в селе Любомировка двое мужчин, которые выехали на автомобиле ЗИЛ начать весенние работы, наехали на мину. Один из мужчин получил минно-взрывные и убойные травмы и доставлен в больницу. Другой мужчина не пострадал.

Третий случай произошел в лесополосе неподалеку от того же села.  По словам Шайхета, 41-летний мужчина собирал дрова и наступил на мину, оставленную оккупантами. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Темы: Николаевская областьжертвыразминирование
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