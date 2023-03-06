Министры обороны стран ЕС заслушают Резникова и обсудят предоставление Украине боеприпасов

На встрече министров иностранных дел страны Европейского Союза, которая состоится во вторник и среду в Брюсселе, будут обсуждаться потребности украинской армии и пути ускоренной поставки Украине боеприпасов и артиллерии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в понедельник журналистам объявил представитель правительства Швеции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Первая сессия будет посвящена поддержке Украины ЕС и предусматривает три части. На первой украинский министр обороны Алексей Резников проинформирует министров ЕС о последнем развитии событий на местах и о важнейших приоритетах и потребностях Вооруженных Сил Украины. Мы надеемся, что он лично сможет принять участие в заседании", - сказал он.

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Вторая часть, по словам собеседника журналистов, будет посвящена обсуждению Тренировочной миссии ЕС-Украина, во время которой представители Польши и Германии расскажут о том, как "продвигается обучение, какие есть вызовы и возможности для военных, проходящих обучение в этой миссии.

"На третьей части министры обсудят возможности ускорения поставок и производства артиллерийских боеприпасов, которые срочно нужны Украине, мы будем обсуждать совместные закупки и то, как мы ускорим возможности европейской промышленности для производства боеприпасов", - добавил представитель Швеции.

Комментируя сроки утверждения инициативы о совместных закупках боеприпасов, собеседник журналистов отметил, что еще предстоит обсудить многие ее аспекты.

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"Я думаю, что 20 марта (следующее заседание министров иностранных дел стран ЕС) - амбициозная, но реалистичная дата, когда, как мы надеемся, решение может быть принято для того, чтобы потом его подтвердил Европейский совет позже через несколько дней", - добавил он.

На прошлой неделе, напомним, Financial Times со ссылкой на собеседника в ЕС сообщило, что почти все страны ЕС согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами, которые могут быть переданы в течение нескольких недель.

Тогда ожидалось, что министры обороны ЕС доработают план на заседании 7-8 марта перед встречей лидеров блока 23-24 марта.