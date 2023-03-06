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В НАТО отработают реагирование на кризисные ситуации

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 20:11

Североатлантический альянс 9-15 марта отработает реагирование на кризисные ситуации, учения рассчитаны на испытание "рабочего состояния" процедур консультаций и принятия решений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Альянса.

Crisis Management Exercise 2023 станут уже 23-ми подобными тренировками с 1992 года.

Как и в предыдущие разы, учения не предусматривают военных маневров, речь идет именно о процедурах стратегического политико-военного уровня. Союзники отработают комплексные варианты реагирования на сложные сценарии гражданско-военного характера в "гибридной" среде. Привлечены будут также органы ЕС - Европейская служба по внешним делам, Еврокомиссия, Совет ЕС, генеральный секретариат Европейского совета.

Финляндия и Швеция впервые будут участвовать в своем новом статусе приглашенных стран, хотя участвовали и в предыдущие разы.

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Темы: НАТОЕС
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