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Боеприпасы и наказание РФ: Кулеба рассказал, о чем говорил с лидерами немецкой SPD

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 21:06

На встрече с руководителями Социал-демократической партии Германии, которые приезжали в Киев, речь шла о поддержке с дальнейшими поставками оружия для Украины, привлечением России к ответственности и движением Украины к членству в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в общении с прессой.

"Я сделал особый акцент на боеприпасах для артиллерии. Также обсудили участие Германии в привлечении к ответственности российских военных и должностных лиц за преступления, совершенные в Украине. Конечно, я отметил важность участия Германии в создании Специального трибунала по преступлению агрессии", - рассказал министр иностранных дел.

Кулеба отметил, что также призвал немецких политиков поддержать начало переговоров для вступления Украины в ЕС до конца этого года и отметил, что не видит для этого объективных препятствий.

Глава МИД добавил, что выразил благодарность членам Бундестага, которые сыграли роль в признании Голодомора геноцидом украинцев.

Как сообщалось, 6 марта лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених прибыли в Киев с первым визитом. Ранее от них звучали призывы искать выход из войны путем дипломатии.

Напомним, СДПГ является партией действующего канцлера Германии Олафа Шольца, вместе с ней в правящую коалицию входят "Зеленые" и "Свободные демократы".

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Темы: помощь УкраинеКулеба ДмитрийМИДоружие
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