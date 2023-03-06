Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Австрийский банк более десяти лет мог обслуживать олигархов из окружения Путина - расследование

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 20:36

Фиктивные компании на Кипре, которые находятся в сфере влияния приближенных к Кремлю российских олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов, в течение длительного времени обслуживались австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International (RBI).

Об этом говорится в расследовании Der Standard, в распоряжении которого оказались банковские документы, пишет "Европейская правда".

Издание утверждает, что фиктивные компании на Кипре, которые по меньшей мере находятся в сфере влияния Ротенбергов, длительное время поддерживали деловые связи с RBI. Кроме того, австрийские власти, в частности Управление по финансовому рынку (FMA), критикует банк за недостаточно серьезное отношение к правилам по предотвращению возможного отмывания денег и финансирования терроризма.

Реклама:

По мнению FMA, Raiffeisen в нескольких случаях недостаточно серьезно относился к предотвращению отмывания средств в так называемых оффшорных зонах. В частности, в 2018 году ему присудили самый большой штраф, который когда-либо платило финансовое учреждение в Австрии, - более трех миллионов евро. Позже производство было возобновлено из-за формальных ошибок и частичного срока давности, сегодня оно находится на рассмотрении в Административном суде Австрии.

Речь идет, среди прочего, о компании Hervet Investments Limited (ликвидирована в феврале 2022 года), зарегистрированной в столице Кипра Никосии. Клиентские отношения между Hervet и RBI продолжались с 2002 года и продолжались по крайней мере до середины 2016 года.

Hervert имел в RBI счет в ценных бумагах и клиринговые счета для биржевых операций, через которые проходили огромные суммы. Самая крупная транзакция в период с начала 2015 года до середины 2016 года составила более 123 миллионов евро. За этой компанией стоят две другие кипрские фиктивные компании. Претензии австрийских властей заключались в том, что Raiffeisen не выяснил их реальных владельцев.

ВИДЕО ДНЯ

Der Standard со ссылкой на данные Paradise Papers - масштабной утечки данных о тайных финансовых операциях, которая произошла в 2016 году - утверждает, что эти компании связаны с юридическим лицом, владельцем и бенефициарным владельцем которого является Борис Ротенберг. Это же подтверждается и другими расследованиями в СМИ. Отметим, что оба Ротенбера с 2022 года находятся в санкционных списках ЕС и США.

В Raiffeisen в свою очередь заявили Der Standard, что считают все обвинения со стороны австрийских властей, неточными. Добавим, что банк остается одним из немногих финансовых учреждений, которое продолжает работу в России с начала полномасштабного вторжения РФ против Украины.

Напомним, в феврале по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве президент Владимир Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от сотрудничества с Россией как страной-агрессором и вместо этого начать - с Украиной.

Темы: ПутинбанкиолигархиАвстрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: