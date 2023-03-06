Австрийский банк более десяти лет мог обслуживать олигархов из окружения Путина - расследование

Фиктивные компании на Кипре, которые находятся в сфере влияния приближенных к Кремлю российских олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов, в течение длительного времени обслуживались австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International (RBI).

Об этом говорится в расследовании Der Standard, в распоряжении которого оказались банковские документы, пишет "Европейская правда".

Издание утверждает, что фиктивные компании на Кипре, которые по меньшей мере находятся в сфере влияния Ротенбергов, длительное время поддерживали деловые связи с RBI. Кроме того, австрийские власти, в частности Управление по финансовому рынку (FMA), критикует банк за недостаточно серьезное отношение к правилам по предотвращению возможного отмывания денег и финансирования терроризма.

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По мнению FMA, Raiffeisen в нескольких случаях недостаточно серьезно относился к предотвращению отмывания средств в так называемых оффшорных зонах. В частности, в 2018 году ему присудили самый большой штраф, который когда-либо платило финансовое учреждение в Австрии, - более трех миллионов евро. Позже производство было возобновлено из-за формальных ошибок и частичного срока давности, сегодня оно находится на рассмотрении в Административном суде Австрии.

Речь идет, среди прочего, о компании Hervet Investments Limited (ликвидирована в феврале 2022 года), зарегистрированной в столице Кипра Никосии. Клиентские отношения между Hervet и RBI продолжались с 2002 года и продолжались по крайней мере до середины 2016 года.

Hervert имел в RBI счет в ценных бумагах и клиринговые счета для биржевых операций, через которые проходили огромные суммы. Самая крупная транзакция в период с начала 2015 года до середины 2016 года составила более 123 миллионов евро. За этой компанией стоят две другие кипрские фиктивные компании. Претензии австрийских властей заключались в том, что Raiffeisen не выяснил их реальных владельцев.

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Der Standard со ссылкой на данные Paradise Papers - масштабной утечки данных о тайных финансовых операциях, которая произошла в 2016 году - утверждает, что эти компании связаны с юридическим лицом, владельцем и бенефициарным владельцем которого является Борис Ротенберг. Это же подтверждается и другими расследованиями в СМИ. Отметим, что оба Ротенбера с 2022 года находятся в санкционных списках ЕС и США.

В Raiffeisen в свою очередь заявили Der Standard, что считают все обвинения со стороны австрийских властей, неточными. Добавим, что банк остается одним из немногих финансовых учреждений, которое продолжает работу в России с начала полномасштабного вторжения РФ против Украины.

Напомним, в феврале по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве президент Владимир Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от сотрудничества с Россией как страной-агрессором и вместо этого начать - с Украиной.