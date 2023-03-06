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В Турции жителей Молдовы "обучали" подготовке беспорядков на антиправительственных протестах - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 21:49

Группа граждан Молдовы в понедельник вернулась из Турции якобы после учений для подготовки к массовым беспорядкам во время протестов в столице, которые организует пророссийская партия "Шор".

Как пишет "Европейская правда", эту информацию со ссылкой на источники в понедельник озвучил телеканал TV8.

По информации канала, "десятки молодых людей из Кишинева и нескольких районов Молдовы" провели три дня на турецком курорте, где проходили специальную подготовку, и вернулись в аэропорт турецкой столицы в понедельник.

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Съемочная группа TV8 застала "нескольких мужчин спортивного телосложения, которые выходили из аэропорта и направлялись к микроавтобусам, ожидавшим их на стоянке". "Некоторые из них пытались закрыть лица, а другие убегали, чтобы не попасть в объектив камеры", - говорится в репортаже.

Отмечается, что пассажиры рейса Кишинев-Стамбул, на котором следовали упомянутые молдаване, почти два часа простояли на контрольно-пропускном пункте. Представители пограничной полиции не смогли предоставить подробной информации о причинах задержки.

В то же время там сообщили, что четырем иностранным гражданам было отказано во въезде в Молдову на основании того, что они не соответствуют условиям въезда.

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В Службе информации и безопасности Молдовы на запрос TV8 заявили, что проверяют озвученную каналом информацию.

"Сейчас мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку следственные действия еще продолжаются. Мы также подтверждаем, что в пределах своих законных полномочий Служба расследует любые элементы, угрожающие национальной безопасности, соблюдая при этом принципы верховенства права", - добавили там.

Отреагировали и представители политической партии "Шор", которые призвали не ассоциировать их "со сценариями дестабилизации, в которых заинтересована только PAS (партия власти в Молдове), чтобы силой удержать себя у власти".

Напомним, президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что Россия планирует с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, атаки на правительственные здания и смену власти в Молдове.

Белград в ответ потребовал от Молдовы доказательств того, что в "плане Кремля" хотели задействовать диверсантов из Сербии. Впоследствии в Молдову не пустили сербских болельщиков, а затем - черногорских боксеров.

Темы: ТурцияМолдовамитинги
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