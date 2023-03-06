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Обстрелы Сумщины: россияне наносили удары по 5 громадам

"Украинская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 23:51
Обстрелы Сумщины: россияне наносили удары по 5 громадам
Руины в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 6 марта российские оккупанты совершили обстрелы 5 громад Сумской области. Зафиксировано 59 "прилетов", есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Шалыгинской громаде россияне с 10:40 били, вероятно, из САУ по с. Стариково, было 11 "прилетов". В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

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В Краснопольской громаде с 14:35 до 17.00 два вражеских БПЛА (квадрокоптерного типа) по с. Грабовское выполнили сброс 17 боеприпасов (ВОГ) во двор двухэтажного дома. В результате взрыва выбиты стекла в двухэтажном доме и повреждены припаркованные 2 транспортных средства.

В Эсманской громаде в 09:35 зафиксировано 3 "прилета", предварительно работал миномет 120 мм.

По Белопольской громаде враг бил из миномета, зафиксировано 18 "прилетов".

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В Новослободской громаде в 18:38 зафиксировано 8 "прилетов", предварительно из миномета 120 мм.

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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