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Парамедик Тайра стала лауреатом премии Госдепа США

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 04:23
Парамедик Тайра стала лауреатом премии Госдепа США
Парамедик Тайра. Фото из социальной сети

Украинский парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) стала лауреатом международной премии International Women of Courage (IWOC), которую вручает Государственный департамент США.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Юлия "Тайра" Паевская продемонстрировала чрезвычайное моральное и физическое мужество, защищая Украину от беспощадной российской агрессии. Она оказывала медицинскую помощь участникам Революции Достоинства в 2013 году, а как руководитель волонтерского подразделения парамедиков "Ангелы Тайры" проводила тактическую медицинскую подготовку на линии фронта на Донбассе с 2014 по 2018 год. Паевская наиболее известна своей работой по тайной съемке и контрабандному вывозу видеоматериалов с задокументированными зверствами, которые совершили российские военные в Мариуполе. 

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Российские силовики задержали Паевскую 16 марта, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье, несмотря на ее четкий некомбатантский статус. Во время трехмесячного заключения Паевская жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела на 20 килограммов и подверглась пыткам и избиениям. Более того, кремлевские пропагандисты лживо заклеймили ее на международном уровне как фашистку и военную преступницу. Однако Паевская отказалась замолчать и после освобождения убедительно выступила в защиту украинской демократии и независимости как дома, так и за рубежом".

Детали: Церемония награждения состоится в среду, 8 марта, в Белом доме. Мероприятие проведут госсекретарь Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден.

Кроме Паевской, лауреатами премии стали представительницы еще 10 стран – Афганистана, Аргентины, Центральноафриканской Республики, Коста-Рики, Эфиопии, Иордании, Казахстана, Малайзии, Монголии и Польши.

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Справка. Премия IWOC присуждается уже 17-й год подряд женщинам со всего мира, которые "продемонстрировали исключительное мужество, силу и лидерство в защите мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства, а также в расширении прав и возможностей женщин и девушек во всем разнообразии – часто с большими личными рисками и жертвами".

Кандидатов на премию ежегодно выдвигают дипломатические представительства США за рубежом – по одной женщине от страны. Финалистов выбирают высокопоставленные представители Госдепартамента.

Темы: СШАнаграды
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