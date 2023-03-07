Силы обороны отбили более 140 вражеских атак – сводка

В течение 6 марта Силы обороны Украины отбили более 140 атак противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские воины отбили на них более 140 атак противника.

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Противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. Во время авиаударов враг использовал 11 БпЛА типа "Шахед-136", 9 из которых – сбиты. Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается очень вероятной по всей территории Украины".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено. За прошедшие сутки обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариково, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Терновая, Огирцево, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка и совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголевка, Двуречная, Гряниковка и Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Диброва – Луганской и Терны, Ямполь, Раздоловка и Федоровка в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки только возле села Дубово-Васильевка враг совершил 37 атак. Также противник вел наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы происходили в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Шляховое, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

В Генштабе сообщили, что для достижения своих целей по выдаче российских паспортов оккупанты продолжают осуществлять давление на жителей Запорожской области. Так, с 1 января в отдельных населенных пунктах люди, которые не имеют паспорта гражданина РФ, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплату, поскольку расчет должен осуществляться исключительно через карты российских банков.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов "Шахед-136", за прошедшие сутки украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.