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Польский генерал: оборона Бахмута полезна для Украины, но с его потерей ничего не произойдет

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 10:15

Польский генерал, бывший глава Бюро нацбезопасности Станислав Козей считает, что в случае потери Бахмута Украиной ничего не произойдет, в то же время поражение россиян в Бахмуте было бы для РФ катастрофой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире Polsat.

Станислав Козей заявил, что доверяет решению украинского командования.

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"Битва за Бахмут трактуется по-разному с российской стороны и по-разному с украинской стороны. Украинцы относятся к Бахмуту как к месту, где они могут нанести россиянам огромные потери. И пока они могут наносить эти потери, пока россияне волнами атакуют Бахмут, а украинцы защищаются и могут расстреливать эти наступающие российские волны, то с военной точки зрения есть смысл защищать этот Бахмут", - сказал генерал.

"Украина не смотрит на Бахмут так политически, пропагандистски и даже стратегически, потому что это место не имеет какого-то огромного стратегического значения, в том смысле, что (если) они потеряют Бахмут, Украина будет открыта для дальнейшего российского вторжения", - отметил он.

Зато, по его словам, россияне смотрят на Бахмут больше с политико-пропагандистской точки зрения.

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"Для России это определенный символ, который длительное время пиарится. Если россиянам не удастся его захватить, для них это будет катастрофа, поражение. С другой стороны, если они его захватят, то смогут похвастаться, что вот мы завоевали важное место, мы побеждаем", - сказал Козей.

Он добавил, что недавнее решение украинского командования и президента защищаться дальше понятно.

По его оценке, в Бахмуте россияне понесут большие потери.

"Это бои в городе, урбанизированной местности, которая всегда более благоприятна для того, кто обороняется. Тот, кто обороняется, всегда может укрыться в этих зданиях, может использовать инфраструктуру, имея, можно сказать, такую "естественную броню" в этом городе. Нападающий должен выйти, поднять себя из этих окопов, если они у него есть, двигаться вперед и обнаружить себя", - отметил Козей.

Напомним, британская разведка утверждает, что украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы и украинских защитников, и российских захватчиков.

Темы: БахмутПольша
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