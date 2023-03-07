Все три основные версии авиакатастрофы в Броварах остаются рабочими – Клименко

Три основные версии авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия - остаются на повестке дня расследования СБУ.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "На сегодня все три основные версии остаются рабочими".

Детали: Клименко также отметил, что сейчас идет проверка всех вертолетов, которые находятся в ведомстве Министерства внутренних дел, прежде всего Airbus и, в частности, модели Airbus 225.

По словам министра, это касается всех звеньев их использования - от ремонта и обслуживания до предоставления предполетных задач и, конечно, работы и подготовки экипажей.

Что предшествовало: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика" вертолета, во время катастрофы которого в Броварах Киевской области погибло руководство МВД.

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