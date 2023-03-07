Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Все три основные версии авиакатастрофы в Броварах остаются рабочими – Клименко

Валентина РоманенкоВторник, 7 марта 2023, 11:43
Все три основные версии авиакатастрофы в Броварах остаются рабочими – Клименко
Игорь Клименко. фото МВД

Три основные версии авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия - остаются на повестке дня расследования СБУ.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "На сегодня все три основные версии остаются рабочими".

Детали: Клименко также отметил, что сейчас идет проверка всех вертолетов, которые находятся в ведомстве Министерства внутренних дел, прежде всего Airbus и, в частности, модели Airbus 225.

По словам министра, это касается всех звеньев их использования - от ремонта и обслуживания до предоставления предполетных задач и, конечно, работы и подготовки экипажей.

Что предшествовало: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика" вертолета, во время катастрофы которого в Броварах Киевской области погибло руководство МВД.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет - вспыхнул пожар. В результате катастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась.
  • По данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
  • Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия. В феврале следствие сообщило, что опросило более 6 тысяч свидетелей трагедии.
  • 7 февраля Верховная Рада назначила на должность министра внутренних дел Игоря Клименко, который до этого временно исполнял обязанности руководителя министерства.
  • Клименко сообщал, что следствие сможет обнародовать первые результаты расследования в конце марта - начале апреля.

Знать больше: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД

Темы: БроварыавиакатастрофыМВД
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин собирается вести войну против Украины годами – разведка США

фото, видеоПавел официально стал президентом Чехии, а Земана освистали на инаугурации

Российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах – Шмыгаль

СБУ на обвинения непризнанного Приднестровья: Провокация, срежиссированная в Кремле

фотоГУР рассказало, сколько вражеской техники выследил "народный спутник" от Притулы

Актуальность удержания Бахмута только растет - Сырский

Все новости...
Бровары
Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"
Клименко рассказал, когда озвучат результаты следствия по падению вертолета МВД в Броварах
Падение вертолета МВД в Броварах: СБУ допросила тысячи свидетелей и готовит сотню экспертиз
Последние новости
17:31
В Киеве полностью восстановили электроснабжение
17:29
Сырский: Защитники не дали окружить Бахмут, но ситуация очень тяжелая
17:23
Французская косметическая компания Yves Rocher показала стандарты "чистой русской красоты"
17:22
В правительстве Венгрии назвали условие визита Орбана в Украину
17:20
Россия планирует провокацию на границе Украины и Беларуси, пошлют туда Соловьева – ГУР
17:14
Житомир возвращается к графикам отключений света из-за атаки россиян 
17:11
Турция внезапно прекратила транзит санкционных товаров в Россию
16:56
Орбан допустил пересмотр отношений Венгрии с Россией
16:52
Путин собирается вести войну против Украины годами – разведка США
16:41
В Польше упростили процедуру транзита украинской агропродукции в порты
Все новости...