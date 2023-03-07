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Все три основные версии авиакатастрофы в Броварах остаются рабочими – Клименко

Валентина РоманенкоВторник, 7 марта 2023, 10:43
Все три основные версии авиакатастрофы в Броварах остаются рабочими – Клименко
Игорь Клименко. фото МВД

Три основные версии авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия - остаются на повестке дня расследования СБУ.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "На сегодня все три основные версии остаются рабочими".

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Детали: Клименко также отметил, что сейчас идет проверка всех вертолетов, которые находятся в ведомстве Министерства внутренних дел, прежде всего Airbus и, в частности, модели Airbus 225.

По словам министра, это касается всех звеньев их использования - от ремонта и обслуживания до предоставления предполетных задач и, конечно, работы и подготовки экипажей.

Что предшествовало: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика" вертолета, во время катастрофы которого в Броварах Киевской области погибло руководство МВД.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет - вспыхнул пожар. В результате катастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась.
  • По данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
  • Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия. В феврале следствие сообщило, что опросило более 6 тысяч свидетелей трагедии.
  • 7 февраля Верховная Рада назначила на должность министра внутренних дел Игоря Клименко, который до этого временно исполнял обязанности руководителя министерства.
  • Клименко сообщал, что следствие сможет обнародовать первые результаты расследования в конце марта - начале апреля.

Знать больше: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД

Темы: БроварыавиакатастрофыМВД
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