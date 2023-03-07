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Президент Эстонии не утвердил закон о сносе советских памятников

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 11:13

Президент Эстонии Алар Карис не утвердил законодательные изменения по сносу советских памятников, поскольку те противоречат Конституции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Речь о принятых эстонским парламентом 15 февраля поправках к Закону о применении Строительного кодекса, Закона о планировании и Закона о государственном имуществе.

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"Ч. 1 ст. 1 принятого закона юридически неясна и поэтому противоречит ч. 2 ст. 13 Конституции", - заявил президент Карис.

В части статьи, о которой говорит президент, сказано: "Общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не могут разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления".

В своем решении Карис пояснил, что, согласно пояснительной записке, целью закона является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии.

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"Это легитимная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать и с помощью общепринятых способов интерпретации", - отметил Карис.

Из пояснительной записки к закону следует, что запрещенными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти.

"Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона должен делать предположения о том, что же имелось в виду на самом деле", - сказал президент.

"Однако принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом скорректировать свои действия", - отметил Карис.

Закон устанавливает правила демонтажа из общественного пространства неподходящих зданий, особенно советских памятников. До сих пор демонтаж памятников с запрещенной символикой проводили на основании общих норм правопорядка и пенитенциарных норм.

Напомним, правительство Эстонии уже выделило почти один миллион евро, чтобы демонтировать советские военные памятники на территории страны.

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Темы: Эстониядекоммунизациядерусификациякультура
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