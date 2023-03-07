МВД засекретит списки бойцов "Гвардии наступления"

Министерство внутренних дел не будет обнародовать списки рядовых бойцов "Гвардии наступления", сейчас поступило и обрабатывается 23 тысячи заявок от кандидатов в добровольцы.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "На самом деле мы увидели, что есть очень много людей - и мужчин и, кстати, женщин, которые захотели присоединиться к "Гвардии наступления на разных позициях. Не только в разведке - пришли медики, водители, ремонтники, техники и так далее.

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У нас уже зарегистрировано более 23 тысяч заявок. Информация о более 35 тысяч заявок, которая была распространена, является недостаточно точной, потому что в количество 35 тысяч входит и количество предоставленных консультаций. Чистых заявок у нас - более 23 тысяч.

Детали: По данным Клименко, около 5 процентов от всех заявок поступили от женщин.

Иностранцев сейчас в добровольческие штурмовые бригады не берут, отметил министр. По состоянию на сейчас МВД имеет дело исключительно с гражданами Украины.

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Командиры этих подразделений - открытые, публичные лица. Они общаются с кандидатами на прохождение службы в этих бригадах и формируют внутриколлективный настрой.

Списки по рядовым бойцам МВД не будет нигде обнародовать.

Клименко заверил, что каждую такую бригаду будут стремиться вооружить должным образом, прежде всего западной, НАТОвской техникой и вооружением.

Глава министерства также назвал примерную зарплату добровольцев.

Прямая речь: "Весь личный состав, прежде всего - разведка, штурмовые подразделения - это люди, которые на время войны будут чрезвычайно закрыты от предоставления информации широкой общественности...

В разных подразделениях соотношение (людей из системы МВД и добровольцев) разное - и 40 процентов людей из системы, и 35, и 45. Это становится понятным при формировании этих подразделений.

Конечно, уже есть те новобранцы, которые были приняты и проходят службу, проходят соответствующую подготовку. Это - тысячи людей, но более точные цифры не могу называть. Но они уже сейчас получают форму, экипировку и выезжают на полигон для проведения обучения.

Минимальная зарплата сейчас в месте постоянной дислокации находится на уровне от 25 тысяч гривен. Далее это будет определяться районом пребывания человека и ведением боевых действий.

То есть, эта сумма - это база. Но, например, если говорить о гражданине, который был майором, то он сразу получит пару тысяч за звание. Соответственно, от должности человека также будет зависеть, каким будет его денежное обеспечение".

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