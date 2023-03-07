Воздушную тревогу трижды включали из-за взлета истребителей МиГ в России

Масштабную воздушную тревогу трижды включали 7 марта из-за взлета истребителей МиГ-31К в России.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас трижды был зафиксирован взлет российского МиГ-31К с авиабазы в Саваслейке Нижегородской области РФ. Долетают до направления Тамбова и возвращаются обратно. Возможно это тренировочные полеты, но опасность применения гиперзвуковых ракет "Кинжал" сохраняется, поэтому включается тревога".