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Воздушную тревогу трижды включали из-за взлета истребителей МиГ в России

Валентина РоманенкоВторник, 7 марта 2023, 14:50
Воздушную тревогу трижды включали из-за взлета истребителей МиГ в России
Саваслейка на карте России

Масштабную воздушную тревогу трижды включали 7 марта из-за взлета истребителей МиГ-31К в России.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас трижды был зафиксирован взлет российского МиГ-31К с авиабазы в Саваслейке Нижегородской области РФ. Долетают до направления Тамбова и возвращаются обратно. Возможно это тренировочные полеты, но опасность применения гиперзвуковых ракет "Кинжал" сохраняется, поэтому включается тревога".

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Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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