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Президент Еврокомиссии может претендовать на должность генсека НАТО - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 15:53

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на должность генерального секретаря НАТО, если ей не удастся переизбраться на второй срок в Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

По данным издания, президент США Джо Байден поддерживает идею, чтобы НАТО возглавила женщина, и фон дер Ляйен имеет соответствующий опыт для этой роли, поскольку она также занимала должность министра обороны Германии.

Срок полномочий фон дер Ляйен в Еврокомиссии истекает летом 2024 года, поэтому Белый дом настаивает на продлении срока полномочий Йенса Столтенберга, который находится на этом посту почти девять лет.

"Давление со стороны Белого дома с целью убедить Столтенберга согласиться на дальнейшее продление достаточно сильное. Поэтому идея заключается в том, чтобы попытаться ратифицировать на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, план на следующий год пребывания в должности. Это позволило бы ему работать вплоть до лета 2024 года, когда фон дер Ляйен фактически завершит свой европейский мандат", - говорится в статье.

Издание также указывает, что Европейская народная партия выступает против переизбрания фон дер Ляйен на второй срок. Вместо этого члены партии хотели бы предложить на эту должность нынешнего президента Европарламента Роберту Метсолу.

Напомним, 12 февраля пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг хочет покинуть свой пост осенью этого года.

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Мандат Столтенберга уже трижды продлевали, он находится в должности почти девять лет.

В последнее время неоднократно высказывались предположения, что срок полномочий 63-летнего Столтенберга может быть снова продлен на фоне войны России против Украины.

Темы: НАТОЕвропа
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