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Российские спецслужбы собирают в Украине разведданные под видом зарубежных СМИ

Евгений КизиловВторник, 7 марта 2023, 15:32
Российские спецслужбы собирают в Украине разведданные под видом зарубежных СМИ
getty images

Киберспециалисты СБУ зафиксировали многочисленные попытки спецслужб России получить разведывательную информацию в Украине под видом деятельности представителей иностранных медиа.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По информации СБУ, для сбора закрытых сведений враг использует специализированные интернет-платформы и профессиональные онлайн-форумы украинских журналистов. На этих ресурсах оккупанты размещают информационные запросы якобы от работников известных зарубежных СМИ.

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В своих сообщениях они обращаются к медийщикам и другим участникам профильных групп с просьбами предоставить материалы якобы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне в Украине.

Дословно: "Прежде всего врага интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации прилетов и их последствия. В случае предоставления соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы объявлений обещают гонорар".

Больше деталей: В спецслужбе объясняют, что полученная таким образом информация нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты.

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СБУ просит граждан сообщать правоохранителям о фактах подозрительных запросов от неустановленных абонентов.

Темы: СМИРосcияшпионажвойна
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