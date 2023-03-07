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ЕС впервые ввел санкции из-за нарушения прав женщин, в списке - российские военные

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 16:12

Европейский Союз во вторник ввел санкции против девяти человек и трех организаций, которых признал ответственными за сексуальное насилие и другие нарушения прав женщин - это первый случай применения подобных ограничений блоком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Совет Евросоюза.

Среди прочего, санкции введены против двух министров правительства "Талибана" в Афганистане, причастных к ограничениям прав девушек и женщин на образование; сотрудников управления полиции в Москве, ответственных за произвольные аресты и задержания; командиры ополченцев в Южном Судане и чиновники в Мьянме, которые также стоят за гендерно обусловленным насилием.

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Также ограничения распространятся на женскую тюрьму "Карчак" в Иране, Сирийскую республиканскую гвардию и Управление начальника по вопросам военной безопасности в Мьянме "учитывая их роль в серьезных нарушениях прав человека на сексуальной и гендерной почве".

Как указывает Reuters, в "черном списке" указаны двое российских военных командиров, участвующих в полномасштабной войне России против Украины, - Николай Кузнецов и Рамиль Ибатуллин. Обоих называют причастными к актам сексуального насилия и изнасилований против гражданских украинцев.

"Вводя эти санкции, мы посылаем четкий сигнал преступникам, что им не сойдут с рук их преступления. Эти ужасные, бесчеловечные действия имеют последствия. Это также послание жертвам: ЕС поддержит вас, где бы вы ни находились", - прокомментировал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

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Санкции предусматривают замораживание любых активов, которыми владеют подсанкционные лица, а также запрет на въезд в ЕС. Местным компаниям также запрещено предоставлять услуги тем, кто находится под санкциями.

Как отмечает Reuters, это первый случай, когда ЕС ввел пакет санкций против лиц, виновных в сексуальном насилии. Для этого в 2020 году он принял специальный санкционный режим для нарушителей прав человека.

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Темы: санкцииРосcия
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