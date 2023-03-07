В Москве загорелось здание главка МВД 

В российской столице загорелось здание главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москва.

Источник: РИА Новости, ТАСС

Детали: В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке 38, сообщили СМИ в экстренных службах

После возгорания 5 человек эвакуировались из здания сами, данных о пострадавших нет.

Обновлено: По данным ТАСС, загорелись стройматериалы в кабинете на третьем этаже. В здании наблюдается плотное задымление.

Позже в экстренных службах Москвы сообщили, что открытое горение в здании столичной полиции на Петровке ликвидировано.