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В Москве загорелось здание главка МВД 

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 16:50

В российской столице загорелось здание главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москва. 

Источник: РИА Новости, ТАСС

Детали: В Москве загорелось здание столичного главка МВД на Петровке 38, сообщили СМИ в экстренных службах

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После возгорания 5 человек эвакуировались из здания сами, данных о пострадавших нет.

Обновлено: По данным ТАСС, загорелись стройматериалы в кабинете на третьем этаже. В здании наблюдается плотное задымление.

Позже в экстренных службах Москвы сообщили, что открытое горение в здании столичной полиции на Петровке ликвидировано.

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Темы: Росcияпожар
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