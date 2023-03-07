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Спонсор сборной Joma говорит, что "не имеет отношения" к новой форме "Зенита"

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 18:21

Испанская компания Joma уверяет, что прекратила сотрудничество с российскими футбольными клубами, в том числе "Зенитом", а их форма попала к российским футболистам через розничного продавца.  

Источник: пресс-служба Украинской ассоциации по футболу со ссылкой на ответ главного офиса компании

Дословно Joma: "Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси. У нас нет прямого контакта - ни коммерческого, ни спонсорского - с любым профессиональным клубом там (в России и Беларуси. - Ред.), и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации/индивидуальному стилю новой формы "Зенита".

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Детали: На вопрос, почему российский клуб в таком случае представил форму Joma, в компании ответили: "Футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где мы не имеем никакого контроля".

Предыстория:

  • Испанского производителя Joma, который производит форму для сборной Украины по футболу, обвинили в сотрудничестве с российским клубом "Зенит", в украинском отделе компании призвали дождаться официальной информации.
  • В частности, 3 марта российский "Зенит" опубликовал фото нового комплект формы - от Joma. На одежде можно разглядеть символику компании.
  • Львовский клуб "Карпаты" в ответ прекратил сотрудничество с Joma и заключил новое соглашение с Nike.
  • В украинском отделе Joma ответили, что удивлены новостью о партнерстве с "Зенитом", обратились в центральный офис для выяснения всех деталей и призвали подождать официальной информации.
  • Украинская ассоциация футбола направила запрос в центральный офис компании.

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Темы: футболспорт
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