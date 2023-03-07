Убытки от землетрясений в Турции могут превышать $100 млрд - ООН

Программа развития ООН (ПРООН) оценивает ущерб, нанесенный в результате разрушительных землетрясений в Турции, в сумму, которая может превышать 100 миллиардов долларов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом во вторник на брифинге заявила представитель ПРООН Луиза Виттон.

"Из расчетов, сделанных на сегодняшний день, ясно, что сумма убытков, представленная правительством и поддержанная ... международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов", - сказала она по видеосвязи из турецкого города Газиантеп.

Уинтон описала картины в наиболее пострадавшей от землетрясения турецкой провинции Хатай как "апокалиптические", заявив, что сотни тысяч домов были разрушены. "Потребности огромны, но ресурсы ограничены", - добавила она.

Предварительная оценка ущерба, которая, по словам представительницы ПРООН, охватывает только Турцию, будет ориентиром для конференции доноров с целью мобилизации средств для жертв землетрясений, которая состоится 16 марта в Брюсселе.

Ранее Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный Турции, примерно в 34,2 миллиарда долларов.

В результате землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек. Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились. Под следствием находятся уже более 600 человек.