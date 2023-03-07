Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Убытки от землетрясений в Турции могут превышать $100 млрд - ООН

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 18:53

Программа развития ООН (ПРООН) оценивает ущерб, нанесенный в результате разрушительных землетрясений в Турции, в сумму, которая может превышать 100 миллиардов долларов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом во вторник на брифинге заявила представитель ПРООН Луиза Виттон.

"Из расчетов, сделанных на сегодняшний день, ясно, что сумма убытков, представленная правительством и поддержанная ... международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов", - сказала она по видеосвязи из турецкого города Газиантеп.

Реклама:

Уинтон описала картины в наиболее пострадавшей от землетрясения турецкой провинции Хатай как "апокалиптические", заявив, что сотни тысяч домов были разрушены. "Потребности огромны, но ресурсы ограничены", - добавила она.

Предварительная оценка ущерба, которая, по словам представительницы ПРООН, охватывает только Турцию, будет ориентиром для конференции доноров с целью мобилизации средств для жертв землетрясений, которая состоится 16 марта в Брюсселе.

Ранее Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный Турции, примерно в 34,2 миллиарда долларов.

ВИДЕО ДНЯ

В результате землетрясений в начале февраля, которые затронули Турцию и Сирию, погибли более 52 тысяч человек. Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились. Под следствием находятся уже более 600 человек.

Темы: ТурцияземлетрясениеООНденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: