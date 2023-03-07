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Оккупанты за сутки почти полсотни раз обстреляли Сумскую область

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 марта 2023, 21:56

Российские военные 7 марта обстреляли две общины в Сумской области почти полсотни раз.

Источник: пресс-служба Сумской ОВА

Детали: Всего зафиксировано 45 прилетов – из минометов и артиллерии. В Белопольской общине зафиксировано 8 попаданий. По Эсманской общине попали 27 раз из артиллерии и 10 - из минометов.

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В ОВА отметили, что обстановка на границе Сумской области контролируемая, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Темы: Сумская областьобстрел
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