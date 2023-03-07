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США ищут способ установить ракеты "воздух-воздух" на украинские МиГи – Politico

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 марта 2023, 23:04
США ищут способ установить ракеты воздух-воздух на украинские МиГи – Politico
МиГ-29МУ2, Фото: Милитарный

Американские военные изучают возможность интеграции передовых ракет класса "воздух-воздух" в украинские МиГи, однако есть проблема с совместимостью западных ракет с истребителями советских времен.

Источник: Politico со ссылкой на двух чиновников Минобороны США и еще одного собеседника, который участвовал в обсуждении 

Детали: По информации источников издания, в Минобороны изучают возможность установки на существующие украинские МиГи современных ракет средней дальности AIM-120, предназначенных для запуска с западных истребителей, таких как американский F-16.

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Как подчеркивает Politico, это может быть первый случай предоставления Штатами украинским самолетам возможности стрелять ракетами класса "воздух-воздух".

В то же время два собеседника издания отметили, что процесс интеграции является проблематичным, поскольку ракета не только должна быть физически установлена на самолете, но и должна "разговаривать" с радаром самолета. 

Чтобы осуществить выстрел, радар самолета указывает ракете на цель и направляет ее до тех пор, пока она не приблизится достаточно близко, чтобы найти цель самостоятельно.

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Проблема заключается в том, что американская и советская системы настолько отличаются, что ракета и самолет не могут взаимодействовать друг с другом. Военные работают над решением этой проблемы.

Справочно: США уже предоставили Киеву ракеты класса "воздух-земля", например высокоскоростные противорадиационные ракеты AGM-88B, которые можно устанавливать на МиГи и использовать против наземных целей, таких как радары и ПВО. 

Ракеты "воздух-воздух" предназначены для поражения летательных аппаратов в воздушном бою.

Темы: СШАистребителиоружиепомощь Украине
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