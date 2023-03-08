ЕС предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае принятия закона об "иноагентах"

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник вечером предостерег власти Грузии от окончательного принятия противоречивого закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты.

Об этом говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел, пишет "Европейская правда".

Принятие закона о "прозрачности иностранного влияния" топ-дипломат ЕС назвал "очень плохим событием для Грузии и ее народа".

"Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский Союз, которую поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", - подчеркнул он.

Боррель призвал Грузию придерживаться своих обязательств по развитию демократии, верховенства права и прав человека и напомнил о праве людей на мирный протест.

Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии". В грузинской столице Тбилиси продолжаются протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейль Молотова. Спецназовцы в свою очередь применили перцовый газ и водометы.

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