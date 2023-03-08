Враг бил по Сумщине из артиллерии и минометов
Среда, 8 марта 2023, 00:32
В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 2 территориальных общин Сумской области.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Россияне били по территориям Белопольской и Эсманской общин. Было зафиксировано 45 прилетов - из минометов и артиллерии.
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В частности, по территории Белопольской громады осуществлен минометный обстрел - 8 прилетов.
Также россияне били из артиллерии по Эсманской громаде. Всего 27 прилетов из артиллерии и 10 – из минометов.