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Враг бил по Сумщине из артиллерии и минометов

Среда, 8 марта 2023, 01:32
Враг бил по Сумщине из артиллерии и минометов
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 2 территориальных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Россияне били по территориям Белопольской и Эсманской общин. Было зафиксировано 45 прилетов - из минометов и артиллерии.

В частности, по территории Белопольской громады осуществлен минометный обстрел - 8 прилетов.

Также россияне били из артиллерии по Эсманской громаде. Всего 27 прилетов из артиллерии и 10 – из минометов.

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Темы: Сумская областьобстрел
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