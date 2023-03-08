Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс покидает пост

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс уйдет в отставку в этом месяце, сообщили во вторник официальные лица.

Источник: Politico со ссылкой на заявление Государственного секретаря США Энтони Блинкена, Прайс, цитирует NBCNews

Прямая речь Блинкена: "Для людей в Америке и во всем мире Нед Прайс часто был лицом и голосом внешней политики США. Он работал с чрезвычайным профессионализмом и честностью. От имени Государственного департамента я благодарю Неда за его замечательную службу".

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Детали: отмечается, что Прайс, который занимал должность спикера Государственного департамента с января 2021 года, перейдет на новую должность и будет работать непосредственно с Блинкеном в Госдепе.

"Я начинал как государственный служащий, как аналитик в ЦРУ, и я оказался на этой работе из-за ряда судьбоносных случайностей. Мне нравилось заниматься этой работой в течение последних нескольких лет. И одна из вещей, которую я люблю в ней больше всего – это связь с политикой", – сказал Прайс.

В своем заявлении Блинкен особенно поблагодарил Прайса за то, что тот вернул ежедневные пресс-брифинги ведомства, которые были нерегулярными во времена администрации Трампа, и похвалил Прайса за то, что он "дал журналистам возможность регулярно задавать жесткие вопросы о нашей политике".

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