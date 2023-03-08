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Бюджет Пентагона будет включать рекордную сумму на закупку вооружения – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 8 марта 2023, 07:24
Бюджет Пентагона будет включать рекордную сумму на закупку вооружения – СМИ
фото: Getty Images

Бюджет министерства обороны Штатов на следующий год превысит 835 млрд долларов, и он является крупнейшим в истории страны в мирное время.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает: "План расходов, который президент Джо Байден предложит в четверг, включает то, что официальные лица называют одним из крупнейших оборонных бюджетов страны в мирное время: 170 миллиардов долларов на закупку вооружений и 145 миллиардов долларов на исследования и разработки, что является рекордными показателями за последнее время".

По словам одного из чиновников, обсуждая бюджет до того, как он будет официально направлен в Конгресс, "верхний предел" бюджета Министерства обороны на год, начинающийся 1 октября, превысит 835 миллиардов долларов по сравнению с 816 миллиардами долларов на текущий финансовый год.

"Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, расходы на поддержку сопротивления президента Владимира Зеленского российскому вторжению финансируются за счет отдельных дополнительных ассигнований.

Регулярный бюджет Министерства обороны формируется в значительной степени из-за эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который рассматривается Пентагоном как главный потенциальный претендент на военное лидерство в США", - говорится в материале Bloomberg.

В частности, на закупку, развитие и модернизацию истребителей F-35 в бюджете предусмотрено 13,5 миллиардов долларов.

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Пентагон запросит 83 самолета F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, что соответствует целям этих служб. Это включает запланированные 48 самолетов для ВВС и 35 для ВМС и морской пехоты.

Также предусматривается значительное финансирование боеприпасов для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы в случае конфликта с Китаем.

Темы: СШАоружиебюджет
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