На Луганщине оккупанты строят модульные больницы из-за большого количества раненых – ОВА

Российские оккупанты начали строить на Луганщине модульные пункты скорой помощи из-за большого количества раненых, которым уже не хватает места в больницах.

Источник: Луганская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Для раненых захватчиков уже не хватает коек в больницах Луганщины. Потому что добавляется таких ежедневно. Теперь нашли, где лечить раненых. Специально для них строят модульные станции скорой помощи, которые больше напоминают беседки, чем лечебные учреждения".

Детали: Сообщается, что недостаток медицинских работников россияне решили через организацию командировок врачебных бригад из разных территорий РФ. На Луганщине им обещают повышенную зарплату, а с основного места работы отправляют в бесплатный отпуск.

В ОВА добавили, что 7 марта на Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и Невского. Также захватчики обстреливали из артиллерии районы Новоселовского, Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Дибровы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".