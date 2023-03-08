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На Луганщине оккупанты строят модульные больницы из-за большого количества раненых – ОВА

Ирина БалачукСреда, 8 марта 2023, 07:29
На Луганщине оккупанты строят модульные больницы из-за большого количества раненых – ОВА
Фото РИА Новости

Российские оккупанты начали строить на Луганщине модульные пункты скорой помощи из-за большого количества раненых, которым уже не хватает места в больницах.

Источник: Луганская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Для раненых захватчиков уже не хватает коек в больницах Луганщины. Потому что добавляется таких ежедневно. Теперь нашли, где лечить раненых. Специально для них строят модульные станции скорой помощи, которые больше напоминают беседки, чем лечебные учреждения".

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Детали: Сообщается, что недостаток медицинских работников россияне решили через организацию командировок врачебных бригад из разных территорий РФ. На Луганщине им обещают повышенную зарплату, а с основного места работы отправляют в бесплатный отпуск.

В ОВА добавили, что 7 марта на Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и Невского. Также захватчики обстреливали из артиллерии районы Новоселовского, Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Дибровы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Также защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".

Темы: Луганская областьвойна
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