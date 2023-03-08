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В Донецкой области напряженно, но впервые за год сутки – без пострадавших гражданских

Елена РощинаСреда, 8 марта 2023, 11:41
В Донецкой области напряженно, но впервые за год сутки – без пострадавших гражданских
Последствия обстрелов Донецкой области, фото из Telegram Павла Кириленко

Прошедшие сутки для Донецкой области были первыми с начала полномасштабной войны, когда не пострадал ни один гражданский человек, хотя область подвергалась интенсивным обстрелам. 

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Предыдущие сутки стали первыми с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадал ни один гражданский. Но ситуация остается напряженной".

Детали: На Донецком направлении ночью россияне нанесли ракетный удар по Мемрику Новогродовской ТО – повредили 3 дома. 

Утром дважды под обстрел попала Авдеевка: снаряды попали на территорию трех улиц и на окраине АКХЗ. 

В Очеретинской общине под огнем оказались Красногоровка и Каменка, в Кураховской – Курахово и Кураховка.

На Горловском направлении россияне интенсивно стреляли по Константиновке: в результате 5 обстрелов повреждены 18 домов и школа.

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Шумно было в окрестностях Часовоярской и Торецкой общин. 

В Соледарской общине повреждены 5 домов в Васюковке и 4 в Федоровке.

На Лисичанском направлении зафиксировано 10 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской общины.

 
 

Темы: Донецкая областьвойна
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