В Донецкой области напряженно, но впервые за год сутки – без пострадавших гражданских

Прошедшие сутки для Донецкой области были первыми с начала полномасштабной войны, когда не пострадал ни один гражданский человек, хотя область подвергалась интенсивным обстрелам.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Предыдущие сутки стали первыми с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадал ни один гражданский. Но ситуация остается напряженной".

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