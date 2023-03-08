Резников: Приоритет номер один – системы ПВО и миллион боеприпасов для Украины

На встрече министров обороны страны ЕС в Стокгольме речь пойдет о поставках Украине миллиона артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и другой тяжелой техники, необходимой для контрнаступления.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников, прибыв на встречу в Стокгольме, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Резникова, на заседании речь пойдет об актуальных приоритетах военной поддержки Украины.

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"Приоритет номер один – системы ПВО. А также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (глава Минобороны Эстонии. – Ред.) об 1 миллионе боеприпасов калибра 155 мм", – сказал министр.

Он также подчеркнул важность поставок в Украину бронированных боевых машин пехоты, танков, в частности Leopard, которые позволят Украине создать "стальной кулак" и быть готовой к контрнаступлению.

Комментируя бюрократические процедуры, которые могут замедлить поставки, Резников призвал "двигаться вперед так быстро, как это возможно".

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Как сообщалось, на встрече министры обсудят документ, представленный главным дипломатом блока Боррелем, предлагающим использовать дополнительный 1 миллиард евро, чтобы заставить страны-члены немедленно передать Украине 155-мм артиллерийские снаряды из своих запасов, увеличить производство боеприпасов во всем ЕС и поддержать пополнение запасов государств-членов.

По данным СМИ почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами.