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Резников: Приоритет номер один – системы ПВО и миллион боеприпасов для Украины

Валентина РоманенкоСреда, 8 марта 2023, 12:28
Резников: Приоритет номер один – системы ПВО и миллион боеприпасов для Украины
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

На встрече министров обороны страны ЕС в Стокгольме речь пойдет о поставках Украине миллиона артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и другой тяжелой техники, необходимой для контрнаступления.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников, прибыв на встречу в Стокгольме, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Резникова, на заседании речь пойдет об актуальных приоритетах военной поддержки Украины.

"Приоритет номер один – системы ПВО. А также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (глава Минобороны Эстонии. – Ред.) об 1 миллионе боеприпасов калибра 155 мм", – сказал министр.

Он также подчеркнул важность поставок в Украину бронированных боевых машин пехоты, танков, в частности Leopard, которые позволят Украине создать "стальной кулак" и быть готовой к контрнаступлению.

Комментируя бюрократические процедуры, которые могут замедлить поставки, Резников призвал "двигаться вперед так быстро, как это возможно".

Как сообщалось, на встрече министры обсудят документ, представленный главным дипломатом блока Боррелем, предлагающим использовать дополнительный 1 миллиард евро, чтобы заставить страны-члены немедленно передать Украине 155-мм артиллерийские снаряды из своих запасов, увеличить производство боеприпасов во всем ЕС и поддержать пополнение запасов государств-членов.

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По данным СМИ почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами.

Темы: помощь УкраинеоружиевойнаРезников
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