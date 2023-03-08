Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников: Приоритет номер один – системы ПВО и миллион боеприпасов для Украины

Валентина РоманенкоСреда, 8 марта 2023, 11:28
Резников: Приоритет номер один – системы ПВО и миллион боеприпасов для Украины
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

На встрече министров обороны страны ЕС в Стокгольме речь пойдет о поставках Украине миллиона артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и другой тяжелой техники, необходимой для контрнаступления.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников, прибыв на встречу в Стокгольме, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Резникова, на заседании речь пойдет об актуальных приоритетах военной поддержки Украины.

Реклама:

"Приоритет номер один – системы ПВО. А также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (глава Минобороны Эстонии. – Ред.) об 1 миллионе боеприпасов калибра 155 мм", – сказал министр.

Он также подчеркнул важность поставок в Украину бронированных боевых машин пехоты, танков, в частности Leopard, которые позволят Украине создать "стальной кулак" и быть готовой к контрнаступлению.

Комментируя бюрократические процедуры, которые могут замедлить поставки, Резников призвал "двигаться вперед так быстро, как это возможно".

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, на встрече министры обсудят документ, представленный главным дипломатом блока Боррелем, предлагающим использовать дополнительный 1 миллиард евро, чтобы заставить страны-члены немедленно передать Украине 155-мм артиллерийские снаряды из своих запасов, увеличить производство боеприпасов во всем ЕС и поддержать пополнение запасов государств-членов.

По данным СМИ почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами.

Темы: помощь УкраинеоружиевойнаРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
помощь Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
США могут передать Киеву кассетные боеприпасы большей дальности – СМИ
Зеленский о войне на территории РФ: Это большой риск, что мы останемся одни
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: