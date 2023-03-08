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Синоптики прогнозируют дожди перед выходными, но погода будет теплой

Татьяна ЛозовенкоСреда, 8 марта 2023, 13:51
Синоптики прогнозируют дожди перед выходными, но погода будет теплой
ФОТО: TORTUGABACKPACKS

Синоптики прогнозируют в Украине по-весеннему теплую, но дождливую погоду в четверг и пятницу.

Источник: сайт и Facebook Укргидрометцентра

Детали: 9 марта в западных областях – умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, ночью местами в центральных и восточных областях, днем в северных областях небольшой дождь. В остальных регионах – без существенных осадков.

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В Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 20-25 м/с. Температура ночью – 3-8° тепла, в северной части и большинстве центральных областей – от 2° тепла до 3° мороза. Днем ожидается 7-12° тепла (на Волыни и Ровенщине 4-9°), в центральных, южных областях и в Крыму 13-18°.

10 марта прогнозируют дожди в большинстве регионов, в Карпатах – с мокрым снегом. Температура ночью – 1-6° тепла, днем – 7-12° тепла, на юге и на Закарпатье и Прикарпатье – 12-17°, на севере – 3-8° тепла.

В Киеве в четверг и пятницу погода будет пасмурной, с дождями, ночью возможен мокрый снег. Температура ночью – около 0°, днем – 10-12° тепла.

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Темы: погода
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