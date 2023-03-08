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В Беларусь на учения прибыла новая партия российских солдат

Среда, 8 марта 2023, 15:26
В Беларусь на учения прибыла новая партия российских солдат
БЕЛОРУССКИЕ И РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО GETTY IMAGES

7 марта на железнодорожные станции "Осиповичи-1" в Могилевской области и "Полонка" в Брестской области прибыли два эшелона с техникой и контингентом вооруженных сил РФ. Речь идет о ротации.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Сообщается, что первый эшелон был отправлен 6 марта со станции Бекасово-Сортировочное (Московская область), в нем находилось 47 вагонов – 5 пассажирских с личным составом около 250 человек, 3 крытых вагона со снаряжением и 39 вагонов-платформ с военной техникой.

Эшелон прибыл в Осиповичи 7 марта, среди техники было около 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Второй эшелон 6 марта выехал со станции Вязьма (Смоленская область), в составе находилось 49 вагонов – 4 пассажирских с личным составом около 200 человек, 5 крытых вагонов со снаряжением и 40 вагонов-платформ с колесной и гусеничной военной техникой.

Данный эшелон прибыл на станцию "Полонка" 7 марта. Помимо Осиповичей и Полонки, также станцией назначения эшелонов из РФ является Витебск.

В итоге, сообщает "Беларускі Гаюн", речь идет о ротации воинского контингента ВС РФ, который обучался на беларусских полигонах и с 25 февраля начал покидать страну вместе со своей техникой. На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, по всей видимости, также будут дислоцироваться на беларусских полигонах.

ВИДЕО ДНЯ

Всего в Беларусь прибыло:

  • Техника — не менее 79-и единиц (уточняется);
  • Личный состав — минимум 450 человек.

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