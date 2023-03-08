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Зеленский встретился с генсеком ООН

Евгений КизиловСреда, 8 марта 2023, 15:43
Зеленский встретился с генсеком ООН
Зеленский принимает в Киеве Гутерреша, скриншот

Президент Владимир Зеленский встретил в Киеве генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Рад приветствовать сегодня в Киеве - уже в третий раз с начала полномасштабной российской агрессии - генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша и делегацию ООН".

Детали: Украинский лидер анонсировал, что на переговорах речь пойдет о том, как вернуть мир и международную безопасность, а также о проблеме депортации украинских детей в РФ.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что в ночь с 7 на 8 марта генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Украину.

Темы: ЗеленскийООН
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