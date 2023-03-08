Зеленский встретился с генсеком ООН

Президент Владимир Зеленский встретил в Киеве генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Рад приветствовать сегодня в Киеве - уже в третий раз с начала полномасштабной российской агрессии - генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша и делегацию ООН".

Детали: Украинский лидер анонсировал, что на переговорах речь пойдет о том, как вернуть мир и международную безопасность, а также о проблеме депортации украинских детей в РФ.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что в ночь с 7 на 8 марта генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Украину.