Зеленский встретился с генсеком ООН
Среда, 8 марта 2023, 14:43
Президент Владимир Зеленский встретил в Киеве генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша, который прибыл в Украину с официальным визитом.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь: "Рад приветствовать сегодня в Киеве - уже в третий раз с начала полномасштабной российской агрессии - генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша и делегацию ООН".
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Детали: Украинский лидер анонсировал, что на переговорах речь пойдет о том, как вернуть мир и международную безопасность, а также о проблеме депортации украинских детей в РФ.
Что предшествовало: Ранее стало известно, что в ночь с 7 на 8 марта генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Украину.
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