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Россияне не прекращают штурм Бахмута и хотят прорвать оборону на нескольких направлениях

Алена МазуренкоСреда, 8 марта 2023, 18:10
Россияне не прекращают штурм Бахмута и хотят прорвать оборону на нескольких направлениях
фото: Генштаб

По состоянию на вечер 8 марта оккупанты не прекращают штурма города Бахмут, также противник продолжает попытки прорыва обороны украинских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".

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Детали: Враг в течение суток нанес 22 авиационных удара, а также совершил 29 обстрелов из РСЗО. Также использовал 1 БпЛА типа Шахед-136. Дрон ликвидировали.

В течение текущих суток враг обстрелял районы населенных пунктов в Черниговской и Харьковской областях.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты продолжают попытки прорыва обороны украинских войск.

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Так, враг вел безуспешные наступательные действия в направлениях Гряниковки, Спирного и Белогоровки. Осуществил артобстрелы ряда населенных пунктов.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать и не прекращает штурма города Бахмут.

Защитники отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского.

Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили командный пункт захватчиков.

Темы: ГенштабвойнаБахмут
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