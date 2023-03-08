Президент Польши: обучение украинских пилотов на F-16 вполне необходимо

Президент Польши Анджей Дуда в среду выразил поддержку заблаговременной подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Дуда сказал в интервью CNN.

Президент Польши выразил уверенность в том, что украинские Вооруженные Силы будут стремиться быть "на уровне стандартов НАТО" и поэтому захотят использовать истребители F-16.

"Обучение Украины пилотов является важным и вполне необходимым", - подчеркнул он.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Соединенных Штатах уже находятся два украинских пилота с целью оценки их навыков, и, по данным CNN, к ним могут присоединиться еще десять.

В Воздушных силах подтвердили, что США анализируют готовность двух украинских летчиков и их боевой опыт для того, чтобы концептуально понять, сколько времени понадобится для потенциального будущего обучения пилотов "на том типе самолета, который будет определен и который будет объявлен".

Украина настаивает на том, чтобы США предоставили ей истребители, а украинские чиновники в последние дни активизировали свою публичную лоббистскую кампанию.

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В феврале президент США Джо Байден сказал, что Украине "сейчас не нужны F-16", несмотря на неоднократные публичные просьбы украинских официальных лиц и усиление давления со стороны республиканцев в Конгрессе.