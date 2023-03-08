8 оккупантов уничтожены: пограничники отбили атаку возле Бахмута
Среда, 8 марта 2023, 20:17
Украинские пограничники удержали рубеж в окрестностях Бахмута, убив 8 и ранив 23 оккупантов.
Источник: Госпогранслужба в Telegram
Детали: Согласно сообщению, российские штурмовики при поддержке артиллерии, реактивных систем залпового огня и с применением кассетных боеприпасов атаковали позиции украинских военных на окраине Бахмута.
Для ликвидации атакующих пограничники применяли минометные расчеты и аэроразведку. А при непосредственном столкновении с противником – стрелковое оружие.
Бойцы рубеж обороны удержали: 8 оккупантов ликвидированы, 23 – ранены.
Что предшествовало: По информации CNN, чьи журналисты пообщались с военным чиновником НАТО, российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.