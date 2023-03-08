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8 оккупантов уничтожены: пограничники отбили атаку возле Бахмута

Евгений КизиловСреда, 8 марта 2023, 20:17
8 оккупантов уничтожены: пограничники отбили атаку возле Бахмута
Getty Images

Украинские пограничники удержали рубеж в окрестностях Бахмута, убив 8 и ранив 23 оккупантов.

Источник: Госпогранслужба в Telegram

Детали: Согласно сообщению, российские штурмовики при поддержке артиллерии, реактивных систем залпового огня и с применением кассетных боеприпасов атаковали позиции украинских военных на окраине Бахмута.

Для ликвидации атакующих пограничники применяли минометные расчеты и аэроразведку. А при непосредственном столкновении с противником – стрелковое оружие.

Бойцы рубеж обороны удержали: 8 оккупантов ликвидированы, 23 – ранены.

Что предшествовало: По информации CNN, чьи журналисты пообщались с военным чиновником НАТО, российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.

Темы: БахмутПограничная службавойна
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